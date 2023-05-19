Привет! Меня зовут Лида, мне 25 лет. Работаю в сфере спортивного питания разработчиком функциональных продуктов. Замужем, детей нет. Интересуюсь научными открытиями в сфере питания и медицины. Увлекаюсь йогой, медитацией, психологией, плаванием. Люблю ходить на выставки, обожаю походы с палатками. Ищу друзей для приятного времяпрепровождения - можно в кафе, можно на выставку, за любой кипиш 🙂 Если повезет - надеюсь встретить хорошую подругу :)

Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.