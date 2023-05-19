Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lidiia
О себе
Привет! Меня зовут Лида, мне 25 лет.
Работаю в сфере спортивного питания разработчиком функциональных продуктов.
Замужем, детей нет.
Интересуюсь научными открытиями в сфере питания и медицины.
Увлекаюсь йогой, медитацией, психологией, плаванием.
Люблю ходить на выставки, обожаю походы с палатками.
Ищу друзей для приятного времяпрепровождения - можно в кафе, можно на выставку, за любой кипиш 🙂
Если повезет - надеюсь встретить хорошую подругу :)
Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Поболтать в телеге)
новые знакомства, компания
Новые знакомства это так прекрасно
В поиске родственной души:3
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Ищу новых друзей
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Прогуляться ,перекусить.
Ищу новых знакомых
Сходить в бар
Ищу новых друзей
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Адекватные подруги, пишите
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
Провести время
Подружку для прогулок ))))
Буду рада встретиться и классно провести время
Мечтаю найти подругу!
Прогуляться
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