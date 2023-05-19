Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lidiia

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О себе

Привет! Меня зовут Лида, мне 25 лет.
Работаю в сфере спортивного питания разработчиком функциональных продуктов.
Замужем, детей нет.
Интересуюсь научными открытиями в сфере питания и медицины.
Увлекаюсь йогой, медитацией, психологией, плаванием.
Люблю ходить на выставки, обожаю походы с палатками.
Ищу друзей для приятного времяпрепровождения - можно в кафе, можно на выставку, за любой кипиш 🙂
Если повезет - надеюсь встретить хорошую подругу :)

Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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