Санкт-Петербург
Профиль пользователя Librysha
О себе
Я полная, поэтому активно худею, но могу и согрешить в компании
Хожу в зал, работаю бухгалтером (но мечтаю сменить деятельность), учусь заочно
За любую идею, не люблю быть в одиночестве
Люблю путешествовать, играть в настолки, горланить песни, играть в доту, гулять
Тяжело завожу разговоры, но если с человеком есть что-то общее и комфортно - все пойдет как по маслу
Хотелось бы найти друзей:)
Профиль обновлён 2 ноября 2022 г.
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