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Санкт-Петербург
Обожаю гулять, особенно в парках, лесах и на эко-тропах.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Li_Li
О себе
Обожаю гулять, особенно в парках, лесах и на эко-тропах.
Слушаю абсолютно разную музыку, но Скриптонит в моем сердечке неизменно🫶🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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