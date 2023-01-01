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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Li_Li

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О себе

Обожаю гулять, особенно в парках, лесах и на эко-тропах.
Слушаю абсолютно разную музыку, но Скриптонит в моем сердечке неизменно🫶🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб
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