Санкт-Петербург

Профиль пользователя Li_Li

О себе Обожаю гулять, особенно в парках, лесах и на эко-тропах.

Слушаю абсолютно разную музыку, но Скриптонит в моем сердечке неизменно🫶🏻

Была в сети на прошлой неделе

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