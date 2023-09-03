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Санкт-Петербург
Люблю играть в настольные игры, в некоторые видеоигры, люблю пить чай, люблю выпить кофе, также по нраву подолгу ходить-бродить. Не пью алкоголь и избегаю шумных компаний.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя lexuss
О себе
Люблю играть в настольные игры, в некоторые видеоигры, люблю пить чай, люблю выпить кофе, также по нраву подолгу ходить-бродить. Не пью алкоголь и избегаю шумных компаний.
Смотрю и слушаю всякое старьё.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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