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Санкт-Петербург
Профиль пользователя lexuss

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О себе

Люблю играть в настольные игры, в некоторые видеоигры, люблю пить чай, люблю выпить кофе, также по нраву подолгу ходить-бродить. Не пью алкоголь и избегаю шумных компаний.
Смотрю и слушаю всякое старьё.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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