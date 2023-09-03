Санкт-Петербург

Профиль пользователя lexuss

О себе Люблю играть в настольные игры, в некоторые видеоигры, люблю пить чай, люблю выпить кофе, также по нраву подолгу ходить-бродить. Не пью алкоголь и избегаю шумных компаний.

Смотрю и слушаю всякое старьё.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Санкт-Петербург