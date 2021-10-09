Санкт-Петербург
Профиль пользователя Letsweb

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О себе

Работаю работу. Обучаю дизайн мышлению.
👌Пою ртом, Музыка, История, Моушен.
Работа — мое хобби. И от этого иногда стремно. Но потом я об этом забываю и сажусь за новый проект.

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Есть фото / видеографы?) хочу снять клип

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

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