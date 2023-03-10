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Санкт-Петербург
Профиль пользователя lesasy

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О себе

я много чем занимаюсь, например, играю на гитаре, пою, рисую, играю в компьютерные игры, катаюсь на велосипеде, играю в волейбол и много чего ещё.
буду рада познакомиться с новыми людьми в моей жизни 😊💘

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

хочу поделиться с вами радостями

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