Санкт-Петербург

Профиль пользователя lerona

О себе Работаю в университете, занимаюсь наукой (историей). Чувствую одиночество, сидя по выходным дома. Обожаю гулять, выезжать на природу и просто общаться)

Была в сети на этой неделе

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