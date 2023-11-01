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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя lerona
О себе
Работаю в университете, занимаюсь наукой (историей). Чувствую одиночество, сидя по выходным дома. Обожаю гулять, выезжать на природу и просто общаться)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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