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Санкт-Петербург
Профиль пользователя lerona

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О себе

Работаю в университете, занимаюсь наукой (историей). Чувствую одиночество, сидя по выходным дома. Обожаю гулять, выезжать на природу и просто общаться)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходим в парк, покормим белочек, выпьем глинтвейн?)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулись 24 участника

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