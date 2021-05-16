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Санкт-Петербург
Профиль пользователя lerok

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О себе

Буду рада познакомиться с новыми людьми, у которых позитивный взгляд на жизнь) хватит грустить, давайте весело проводить время и дарить друг другу хорошее настроение!

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

ищу подругу или компанию

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Откликнулось 6 участников

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

расширяем круг общения значит

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Откликнулось 25 участников

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Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 12 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Откликнулось 8 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть на русском бильярде

Откликнулся 1 участник

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