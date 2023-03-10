Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lerik

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О себе

Ой девочки, я очень универсальный друг, согласный на все, будь то йога, другой город, бар или церковь 😂
А еще шикарно фоткаю, так что не завалю вам на фото горизонт😏

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя mary_ranskaya
Санкт-Петербург → Другое

Завести новые знакомства, прогуляться

маленькое фото пользователя ElisaIm
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

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