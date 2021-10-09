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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lerij_j

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О себе

28 лет, интроверт. Сериальный задрот. Ещё пытаюсь в чтение. Сейчас читаю: Луиза Мэй Олкотт "Маленькие женщины", Элена Ферранте "Моя гениальная подруга".
Слушаю в основном инди рок.
Люблю тру крайм подкасты и русские фильмы, вообще смотрю всё по настроению, кроме откровенно тупых комедий, могу и мультики.
Обожаю природу, с удовольствием изучаю Лен.область, Карелию, небольшие города. В поисках интересного хобби и людей с похожими интересами.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные
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