О себе

28 лет, интроверт. Сериальный задрот. Ещё пытаюсь в чтение. Сейчас читаю: Луиза Мэй Олкотт "Маленькие женщины", Элена Ферранте "Моя гениальная подруга".

Слушаю в основном инди рок.

Люблю тру крайм подкасты и русские фильмы, вообще смотрю всё по настроению, кроме откровенно тупых комедий, могу и мультики.

Обожаю природу, с удовольствием изучаю Лен.область, Карелию, небольшие города. В поисках интересного хобби и людей с похожими интересами.