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Санкт-Петербург
Профиль пользователя LeraRambo

фото пользователя LeraRambo

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Откликнулось 59 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить покушать и поболтать )

Откликнулось 17 участников

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