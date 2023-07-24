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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя LeraRambo
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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Участие в других событиях
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