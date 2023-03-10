Привет Недавно переехала в Санкт-Петербург, поэтому ищу новые знакомства для общения онлайн и прогулок по городу. Слегка увлекаюсь играми в комьютерные игры, чтением книг. С удовольствием сходила бы на какой-нибудь мастер класс. Запрещенная сеть: lera_voron

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться

Екатеринбург → Другое Общаться, потом и встретиться можно

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.