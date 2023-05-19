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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lera_Swh

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О себе

👁️Лера - бездельница
🤍Y.o15
👻В данный момент ничем не занимаюсь и не интересуюсь.
💀Живу обычной, скучной жизнью..
🧻Ищу друзей 💦

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика 📚 Книги
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