Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lera03

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О себе

Добрый и веселый человек, люблю авантюры. Хочу обзавестись новыми знакомствами, найти интересных людей, с которыми можно поговорить обо всем. Хороший слушатель, не менее хороший рассказчик. Из увлечений: люблю делать краткие обзоры на фильмы и книги, раньше занималась танцами. Учусь на юриста.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
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Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Hanna_show
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Ищу новых подруг

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Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

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