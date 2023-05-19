Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lera03
О себе
Добрый и веселый человек, люблю авантюры. Хочу обзавестись новыми знакомствами, найти интересных людей, с которыми можно поговорить обо всем. Хороший слушатель, не менее хороший рассказчик. Из увлечений: люблю делать краткие обзоры на фильмы и книги, раньше занималась танцами. Учусь на юриста.
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Новые знакомства это так прекрасно
Ищу новых подруг
Подружиться и провести вместе время😃
Найти подружку (родственную душу)
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
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