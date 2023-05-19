Добрый и веселый человек, люблю авантюры. Хочу обзавестись новыми знакомствами, найти интересных людей, с которыми можно поговорить обо всем. Хороший слушатель, не менее хороший рассказчик. Из увлечений: люблю делать краткие обзоры на фильмы и книги, раньше занималась танцами. Учусь на юриста.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.