Люблю музыку: Моцарта, Киш, Poets of the fall, Сурганову и Disturbed, Louna, Sting, Guns and roses... в общем разную) Люблю настольные игры, но последнее время редко удаётся поиграть: Древний ужас, планета х, робинзон, корни, звёздные империи, сквозь века.... Люблю пешие прогулки, созерцания, книги, походы по грибы и читать. Любимые книги: дом в котором, задача трех тел. Люблю слушать про психологию поведения и танцевать, не тусовщик, но танцпол люблю) Интроверт, весёлая и активная, но иногда люблю помолчать и перезарчдиться.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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