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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leopold
О себе
Из музыки фавориты: Шопен, ГрОб, Кровосток, Ференц Лист,Металлика, Раммштайн. А так много чего слушаю. Из кино, смотрю всё, иногда смотрю фильмографии по актерам и сериалы. Люблю Питер, музеи и интересные места. Летом велик, зимой лыжи (начинающий). Рад компании.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей
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