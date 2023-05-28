О себе

Из музыки фавориты: Шопен, ГрОб, Кровосток, Ференц Лист,Металлика, Раммштайн. А так много чего слушаю. Из кино, смотрю всё, иногда смотрю фильмографии по актерам и сериалы. Люблю Питер, музеи и интересные места. Летом велик, зимой лыжи (начинающий). Рад компании.