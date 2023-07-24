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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leonid82
О себе
Хочу найти интересных людей. Дружить. Вместе проводить время. Немного разбираюсь в экономике, политике, бизнесе. Предпочитаю спокойный отдых.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
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