⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leonid82

фото пользователя Leonid82

О себе

Хочу найти интересных людей. Дружить. Вместе проводить время. Немного разбираюсь в экономике, политике, бизнесе. Предпочитаю спокойный отдых.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Metany
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя valpans
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Asya26
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя dima10
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Write
маленькое фото пользователя Uliazaits
маленькое фото пользователя Kseniia4276

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам