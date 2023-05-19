Совсем засиделась дома🥲 Люблю активный отдых, выбираться погулять, да и в целом за любую движуху) Также хорошо посидеть с хорошей клмпанией, в ламповой атмосфере, поболтать, поиграть в настолки Поэтому в поиске подруги и просто хорошей клмпании)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Санкт-Петербург → Другое Подружиться, погулять по городу, интересно провести время

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

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