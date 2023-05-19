Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lenaa
О себе
Совсем засиделась дома🥲
Люблю активный отдых, выбираться погулять, да и в целом за любую движуху)
Также хорошо посидеть с хорошей клмпанией, в ламповой атмосфере, поболтать, поиграть в настолки
Поэтому в поиске подруги и просто хорошей клмпании)
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Ищу подружек🖐🏻
Ищу подруг) 💅🏻
Побродить по городу,перекусить.
Собрать компанию на пикник
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
Го вместе отдыхать?)
Музыкальный пикник в парке на беговой
Подружиться, погулять по городу, интересно провести время
пойти потанцевать в каком-нибудь веселом месте)
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