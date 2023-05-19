Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lenaa

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О себе

Совсем засиделась дома🥲
Люблю активный отдых, выбираться погулять, да и в целом за любую движуху)
Также хорошо посидеть с хорошей клмпанией, в ламповой атмосфере, поболтать, поиграть в настолки
Поэтому в поиске подруги и просто хорошей клмпании)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок:3

Участие в других событиях

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Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

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Ищу подружек🖐🏻

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Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя Nastya232001
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Побродить по городу,перекусить.

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Собрать компанию на пикник

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Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

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Го вместе отдыхать?)

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Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое

Подружиться, погулять по городу, интересно провести время

маленькое фото пользователя Sonya_Musatova
Санкт-Петербург → Другое

пойти потанцевать в каком-нибудь веселом месте)

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