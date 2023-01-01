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Санкт-Петербург
Профиль пользователя lellana

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О себе

люблю клубы, бары, потанцевать под руски реп/техно, слушаю в основном русское музло, бью тату, играю в компик(преимущественно овервотч), за любой движ кроме голодовки

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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