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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Le.Le

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О себе

Много путешествовала, пока была такая возможность, есть куча интересных историй чтобы рассказать.
Иллюстратор на фрилансе.
Люблю всё, что касается культурной жизни, языки, чтение и просмотр фильмов, игры (особенно ретро игры и RPG), если есть компания - с удовольствием играю в настолки.
Обожаю музыку, прям таким меломан.
Из спорта больше всего люблю йогу (хотя сама деревянная), иногда выхожу на пробежки (но бегаю плохо)
Очень люблю гулять пешком. Чем дольше и дальше - тем лучше.
Люблю животных, особенно кошек.
Иногда бывает настроение приготовить что-нибудь необычное (например мороженое из авокадо или голубое печенье из ежевики), особенно интересно, если блюдо выглядит забавно.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян
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