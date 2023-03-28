О себе

Много путешествовала, пока была такая возможность, есть куча интересных историй чтобы рассказать.

Иллюстратор на фрилансе.

Люблю всё, что касается культурной жизни, языки, чтение и просмотр фильмов, игры (особенно ретро игры и RPG), если есть компания - с удовольствием играю в настолки.

Обожаю музыку, прям таким меломан.

Из спорта больше всего люблю йогу (хотя сама деревянная), иногда выхожу на пробежки (но бегаю плохо)

Очень люблю гулять пешком. Чем дольше и дальше - тем лучше.

Люблю животных, особенно кошек.

Иногда бывает настроение приготовить что-нибудь необычное (например мороженое из авокадо или голубое печенье из ежевики), особенно интересно, если блюдо выглядит забавно.