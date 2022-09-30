⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leila7

фото пользователя Leila7

О себе

Люблю смотреть интересные фильмы, гулять и узнавать новое, вкусно покушать (особенно мясо), посидеть в уютной кафешке, поговорить

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
В поисках подруг до 25 лет с кем будет интересно провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.