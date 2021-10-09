Санкт-Петербург
Профиль пользователя LehaPixel
О себе
tg/inst: LehaPixel
Давно совсем один..
Засиделся дома🙁
Мечтаю смахнуть пыль со своей души и обрести родного человека✨
Хочу дарить спокойствие, тепло и доброту🐣
В данный момент только начинающий специалист в IT-компании, и только стараюсь встать на ноги👨🏼💻
Всю жизнь увлекался видеоиграми, аниме, музыкой и кино🌌
Люблю абсолютно различные жанры, по настроению🧘🏼♂️
Так же моим хобби является создание миниатюр для D&D с помощью 3D-печати🧝🏼♀️ Но нет товарищей, разделяющих это хобби, для проведения времени в этой игре🙁
Так же обладаю велосипедом🚲 и лонгбордом🛹 можем покататься или просто прогуляться😊 сходить в музей или на выставку🖼️ , просто посидеть послушать музыку🎧 или поиграть в приставку 🎮 попить чай🍵
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
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