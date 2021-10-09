tg/inst: LehaPixel Давно совсем один.. Засиделся дома🙁 Мечтаю смахнуть пыль со своей души и обрести родного человека✨ Хочу дарить спокойствие, тепло и доброту🐣 В данный момент только начинающий специалист в IT-компании, и только стараюсь встать на ноги👨🏼‍💻 Всю жизнь увлекался видеоиграми, аниме, музыкой и кино🌌 Люблю абсолютно различные жанры, по настроению🧘🏼‍♂️ Так же моим хобби является создание миниатюр для D&D с помощью 3D-печати🧝🏼‍♀️ Но нет товарищей, разделяющих это хобби, для проведения времени в этой игре🙁 Так же обладаю велосипедом🚲 и лонгбордом🛹 можем покататься или просто прогуляться😊 сходить в музей или на выставку🖼️ , просто посидеть послушать музыку🎧 или поиграть в приставку 🎮 попить чай🍵

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

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