Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leha

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О себе

Занимаюсь спортом, люблю потусоваьься, гулянки, веселье, книги, и путешествие)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Петрозаводск → активный отдых

Будет очень весело и приятно!!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

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Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ищу творческих людей для дальнейшего общения (в соц.сетях)

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