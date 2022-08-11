Санкт-Петербург
Профиль пользователя legko

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О себе

40

психология личности в большом городе, личный психолог, профессиональный массажист

вкус к жизни

стоицизм
передвижники, Бродский
Мазаччо, Джотто, Босх

инженерия - гидравлика, пневматика, автоматика, судостроение

сухое голодание, сопромат и структурирование бизнес-процессов производстенных команий (механообработка ЧПУ, роботизированная сварка) - это ко мне

в лес с палатками

не люблю шумные места

люблю детей, ценю эмпатию

опыт браков и разводов с детьми и делёжкой имущества

цитоархитектоника, палеогенетика

Агата Кристи, Пикник, the Cure, the 69 eyes, Iron Maiden, Motorhead

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя ms_YanaS
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить погоду в городе

маленькое фото пользователя Sasha_Sasha
Санкт-Петербург → Другое

Обсудим синдром отложенной жизни

маленькое фото пользователя Liza2505
Санкт-Петербург → Другое

Хочу классно провести время

маленькое фото пользователя Annushk_a
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

маленькое фото пользователя Arinasma
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Teslaboy
Санкт-Петербург → Другое

Какао с ликером и прелести еврейской кухни

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