Санкт-Петербург
Профиль пользователя legko
О себе
40
психология личности в большом городе, личный психолог, профессиональный массажист
вкус к жизни
стоицизм
передвижники, Бродский
Мазаччо, Джотто, Босх
инженерия - гидравлика, пневматика, автоматика, судостроение
сухое голодание, сопромат и структурирование бизнес-процессов производстенных команий (механообработка ЧПУ, роботизированная сварка) - это ко мне
в лес с палатками
не люблю шумные места
люблю детей, ценю эмпатию
опыт браков и разводов с детьми и делёжкой имущества
цитоархитектоника, палеогенетика
Агата Кристи, Пикник, the Cure, the 69 eyes, Iron Maiden, Motorhead
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Прогулки и интересное времяпровождение
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Ищу новых подруг
погулять по вечернему петербургу
Найди подруг
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Весело провести время
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Просто погулять
Обсудить погоду в городе
Обсудим синдром отложенной жизни
Хочу классно провести время
Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗
Поговорить о жизни
Какао с ликером и прелести еврейской кухни
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