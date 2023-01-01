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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leeesya
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт
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