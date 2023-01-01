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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Leeesya

фото пользователя Leeesya

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → активный отдых

Идём гулять :)))

маленькое фото пользователя Alina0309
Откликнулся 1 участник

Москва → активный отдых

Ищу компанию прогуляться

Москва → активный отдых

Идём гулять и ходить по интересным местам:)

маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Richard_Kovalli
маленькое фото пользователя Macho_Hot
Откликнулись 3 участника

Москва → активный отдых

Ищу компанию прогуляться по интересным местам

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 30 участников

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