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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя LEA7
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Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать
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