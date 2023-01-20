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Санкт-Петербург
привет) мне 20 лет, живу в Питере уже год с парнем, но подруг найти так и не смогла…
Санкт-Петербург
Профиль пользователя lantana
О себе
привет) мне 20 лет, живу в Питере уже год с парнем, но подруг найти так и не смогла…
учусь на графического дизайнера, люблю красиво одеваться и ухаживать за собой! делаю свечи, рисую открытки и стикерпаки, веду тикток, тгк, инст и ютуб,
играю на фортепиано, 2 разряд по шахматам
очень открытая в общении, доброжелательная и отзывчивая
надеюсь найти родственную душу!
можем сходить на ярмарку какой-нибудь ручной работки, просто погулять, на квест, в музей, на мастер-класс, или просто ко мне домой печь печеньки, играть в настолки или погадать на таро
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать💨 Кальян🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль
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