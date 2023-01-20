О себе

привет) мне 20 лет, живу в Питере уже год с парнем, но подруг найти так и не смогла…

учусь на графического дизайнера, люблю красиво одеваться и ухаживать за собой! делаю свечи, рисую открытки и стикерпаки, веду тикток, тгк, инст и ютуб,

играю на фортепиано, 2 разряд по шахматам

очень открытая в общении, доброжелательная и отзывчивая

надеюсь найти родственную душу!



можем сходить на ярмарку какой-нибудь ручной работки, просто погулять, на квест, в музей, на мастер-класс, или просто ко мне домой печь печеньки, играть в настолки или погадать на таро