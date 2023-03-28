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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lamberem

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О себе

Играю в mlbb и иногда захожу в honkai sr. Пересматриваю сверхьестественное🙃
Хотелось бы найти себе подругу/друга

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pusya
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку
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