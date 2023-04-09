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Санкт-Петербург
Профиль пользователя LainIwakura

фото пользователя LainIwakura

О себе

Люблю механические клавиатуры, играю в osu, иногда смотрю аниме

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 285 участников

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