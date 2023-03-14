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Санкт-Петербург
Профиль пользователя LadyMusic

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О себе

Люблю фитнес, пишу песни для себя.Учусь на гитаре играть, люблю книги читать, природу.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогулки с детьми.Дочка 6 лет.Ст.м. проспект славы
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