Учусь на учителя английского, занимаюсь и интересуюсь волонтёрством и много мечтаю о всяких добрых делах и славе.

Профиль обновлён 20 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры

🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.