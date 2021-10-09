Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lada88

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О себе

Учусь на учителя английского, занимаюсь и интересуюсь волонтёрством и много мечтаю о всяких добрых делах и славе.

Профиль обновлён 20 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🍷 Алкоголь 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Найти подруг

Участие в других событиях

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Буду рада новым друзьям ))

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Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

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Санкт-Петербург → Другое

Все что угодно

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Санкт-Петербург → Другое

Поступаю в СПб и ищу новых друзей и просто приятные знакомства)))

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