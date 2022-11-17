⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя LaBatya

фото пользователя LaBatya
фото #2 пользователя LaBatya
фото #3 пользователя LaBatya
фото #4 пользователя LaBatya
фото #5 пользователя LaBatya

О себе

24 года от роду, зовут Влад, хочу собрать около себя людей.

Интенсивно изучаю английский язык, психотерапию и программирование.

Люблю музыку! Обожаю инди, этно, шугейз и гранж.

Живу в Питере с декабря 2022, работаю баристой. Хочу попасть в IT на должность QA инженера.

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 💩 Шутки про говно 🖼 Выставка / музей
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.