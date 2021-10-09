Привет! Хочу найти классных подруг! Люблю гулять, вкусно кушать и культурно отдыхать (музеи, концерты, театры). С удовольствием составлю компанию во всем вышеперечисленном.) Занимаюсь дизайном /иллюстрацией, если тоже рисуешь, можно вместе ходить на «наброски», а летом на пленэр ).

Профиль обновлён 23 марта 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.