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Санкт-Петербург
Профиль пользователя la_diabolus

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фото #2 пользователя la_diabolus

О себе

Студентка, занимаюсь танцами, могу пообщаться на любые темы. Есть собака, люблю сладости и поразмышлять о вечном.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие
Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя marishh
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства, эмоции❤️
маленькое фото пользователя Pupok6969
Санкт-Петербург → Другое
Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀
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