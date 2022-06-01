Санкт-Петербург
Профиль пользователя L_f_y_v
О себе
Тренировки в зале это большая часть моей жизни. Летом - велосипед, лонгборд, страйкбол и любой активный вид отдыха.
Зима - сноуборд, коньки.
Играю в компьютерные игры. Люблю настолки, но мало друзей чтобы в них играть.
Люблю фантастику, фэнтези, боевики и триллеры (сериалы, фильмы). Люблю смотреть аниме.
Музыку слушаю разную, но основной жанр инструментал и рок.
Не сильно разбираюсь в машинах и мотоциклах, но стремлюсь.
По профессии строитель, поэтому люблю ремонт, стройку и все что связано с созиданием (искусство и разные идеи тоде сюда🙋)
Всеядный) Могу спокойно сидеть в есть крылышки KFC, а потом пойти в ресторан и заказать пасту с вином.
Стараюсь развивать чувства стиля и вкуса.
Читаю фантастику, психологию и научных.статьи. Придерживаюсь мнения, что лучше бумажных книг нет ничего)
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.