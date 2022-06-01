Тренировки в зале это большая часть моей жизни. Летом - велосипед, лонгборд, страйкбол и любой активный вид отдыха. Зима - сноуборд, коньки. Играю в компьютерные игры. Люблю настолки, но мало друзей чтобы в них играть. Люблю фантастику, фэнтези, боевики и триллеры (сериалы, фильмы). Люблю смотреть аниме. Музыку слушаю разную, но основной жанр инструментал и рок. Не сильно разбираюсь в машинах и мотоциклах, но стремлюсь. По профессии строитель, поэтому люблю ремонт, стройку и все что связано с созиданием (искусство и разные идеи тоде сюда🙋) Всеядный) Могу спокойно сидеть в есть крылышки KFC, а потом пойти в ресторан и заказать пасту с вином. Стараюсь развивать чувства стиля и вкуса. Читаю фантастику, психологию и научных.статьи. Придерживаюсь мнения, что лучше бумажных книг нет ничего)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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