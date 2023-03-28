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Санкт-Петербург
Профиль пользователя L_e_r_a

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О себе

Привет🤗 я Лера! Мне 23
В СПБ проживаю 4й год, на данный момент в декрете.
Ищу подружек) категорически не хватает общения и какой-нибудь движ.
Я простая, общительная и легко нахожу общий язык с людьми)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

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✝️ Религия📺 Политика

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