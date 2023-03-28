⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Привет🤗 я Лера! Мне 23
Санкт-Петербург
Профиль пользователя L_e_r_a
О себе
Привет🤗 я Лера! Мне 23
В СПБ проживаю 4й год, на данный момент в декрете.
Ищу подружек) категорически не хватает общения и какой-нибудь движ.
Я простая, общительная и легко нахожу общий язык с людьми)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам