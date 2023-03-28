О себе

Привет🤗 я Лера! Мне 23

В СПБ проживаю 4й год, на данный момент в декрете.

Ищу подружек) категорически не хватает общения и какой-нибудь движ.

Я простая, общительная и легко нахожу общий язык с людьми)