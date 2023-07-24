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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kzfaz

фото пользователя Kzfaz

О себе

Летом часто катаюсь на велосипеде по приморскому району на велосипеде, зимой хотел попросить на сноуборде покататься
Электроника моя жизнь)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Максимилиан на беговой , перекусить, что то обсудить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rainy_spb

Санкт-Петербург → собрать компанию

Друзья, где вы?..

Откликнулось 47 участников

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