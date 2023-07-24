Санкт-Петербург

Профиль пользователя Kzfaz

О себе Летом часто катаюсь на велосипеде по приморскому району на велосипеде, зимой хотел попросить на сноуборде покататься

Электроника моя жизнь)

Был в сети на прошлой неделе

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