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Санкт-Петербург
Летом часто катаюсь на велосипеде по приморскому району на велосипеде, зимой хотел попросить на сноуборде покататься
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kzfaz
О себе
Летом часто катаюсь на велосипеде по приморскому району на велосипеде, зимой хотел попросить на сноуборде покататься
Электроника моя жизнь)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога
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