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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kyril
О себе
Повар, люблю читать книги, заниматься спортом в основном плавание и баскетбол. Так же ищу человека с которым можно будет посидеть поиграть на гитаре ( с меня вкусняшки)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога
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