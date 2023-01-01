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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kyril

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О себе

Повар, люблю читать книги, заниматься спортом в основном плавание и баскетбол. Так же ищу человека с которым можно будет посидеть поиграть на гитаре ( с меня вкусняшки)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Познокомиться с человеком который играет на гитаре

маленькое фото пользователя mrielp
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YuliaTuk

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Следующие вых. Играем в настолки. У меня есть Элиас. Можете взять свои настолки.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Camelopardalis

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи о своем кулинарном открытии, если такое имеется. Поделись рецептом

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nastya..1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Провожу вечера знакомств .Если не хватает флирта и новых впечатлений пиши )

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kristin_00

Санкт-Петербург → собрать компанию

Кто учится в колледже кулинарного мастерства на руставели ?

Откликнулись 3 участника

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