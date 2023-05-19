Есть два типа людей - ресурсы и недра, первые жаждут получить от тебя уже добытое не заглядывая глубже, вторым важно, кто ты есть как человек. Я ко вторым. И да, я не нудный философ😁 Люблю музыку, играл в группе, гастролировал немного. Считаю что нет плохих жанров, есть разные вкусы. Работаю с сфере маркетплейсов - Озон и Вайлдберис. Люблю в свободное время ходить на концерты, читать книги и играть на гитаре.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

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