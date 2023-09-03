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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kvinzeel

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О себе

Емае хочу найти друзей , мб компанию , хочется найти человека с которым можно было бы обсудить все и всех , поугарать с какой то фигни

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти подружку с которой можно было бы обсудить все и вся !

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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