Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksyusha95

фото пользователя Ksyusha95

О себе

Люблю поговорить про увлечения, путешествия, астрологию, про отношения между людьми)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 📚 Книги

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение, поддержка:)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

маленькое фото пользователя Yana_Sinner
Москва → Другое

Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд

маленькое фото пользователя Rinasion
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

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