Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksyusha95
О себе
Люблю поговорить про увлечения, путешествия, астрологию, про отношения между людьми)
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Москва → Другое
Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
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