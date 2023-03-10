Люблю поговорить про увлечения, путешествия, астрологию, про отношения между людьми)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 🏫 Учеба 📚 Книги

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Москва → Другое Давайте пообщаемся) на темы таро, эзотерики, создания мира и тд

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.