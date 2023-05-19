Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksysha97

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О себе

Люблю душевные беседы обо всём за бокалом вина и без. Обажаю книги , кино и сериалы. Люблю узнавать новых людей. Готова поддержать практически любую беседу. Ценю в людях чувство юмора и откровенность.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Sunshine22
Краснодар → Другое

Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

маленькое фото пользователя Nadi.chka
Санкт-Петербург → Другое

Поговорим, пообщаемся, обсудим всякое?:)

маленькое фото пользователя Krasavchikov
Санкт-Петербург → Другое

Кому не спится по ночам

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.