Люблю душевные беседы обо всём за бокалом вина и без. Обажаю книги , кино и сериалы. Люблю узнавать новых людей. Готова поддержать практически любую беседу. Ценю в людях чувство юмора и откровенность.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги

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Санкт-Петербург → пообщаться Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Краснодар → Другое Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.