Ищу подружку с которой можно хорошо провести свободное время. Ту, которой можно будет довериться, если надо посоветоваться или посплетничать, в общем обсудить все на свете и не наскучить. По началу общения могу показаться скромной или стеснительной, пока не узнаю хорошо человека. Дальше все пойдет как по маслу, если найдем общий язык) Со мной можно сходить как в кино, так и в бар) Пока нигде не работаю, в связи с увольнением и сижу дома. В свободное время обычно готовлю, смотрю фильмы или катаюсь на машине по ночному городу) курю электронки Отношения не ищу

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Санкт-Петербург → другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Ну так пойдём)

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

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