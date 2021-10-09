Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksuxa
О себе
Ищу подружку с которой можно хорошо провести свободное время. Ту, которой можно будет довериться, если надо посоветоваться или посплетничать, в общем обсудить все на свете и не наскучить. По началу общения могу показаться скромной или стеснительной, пока не узнаю хорошо человека. Дальше все пойдет как по маслу, если найдем общий язык)
Со мной можно сходить как в кино, так и в бар)
Пока нигде не работаю, в связи с увольнением и сижу дома.
В свободное время обычно готовлю, смотрю фильмы или катаюсь на машине по ночному городу) курю электронки
Отношения не ищу
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Найти новых друзей:)
Прогуляться
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Недавно переехала ,хочу погулять
Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)
Буду рада встретиться и классно провести время
Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней
Сходить в бар
Ну так пойдём)
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