Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksuxa

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О себе

Ищу подружку с которой можно хорошо провести свободное время. Ту, которой можно будет довериться, если надо посоветоваться или посплетничать, в общем обсудить все на свете и не наскучить. По началу общения могу показаться скромной или стеснительной, пока не узнаю хорошо человека. Дальше все пойдет как по маслу, если найдем общий язык)
Со мной можно сходить как в кино, так и в бар)
Пока нигде не работаю, в связи с увольнением и сижу дома.
В свободное время обычно готовлю, смотрю фильмы или катаюсь на машине по ночному городу) курю электронки

Отношения не ищу

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Участие в других событиях

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Ну так пойдём)

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