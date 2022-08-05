Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksusha23

фото пользователя Ksusha23

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу найти компанию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя Camila
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем в клуб?)

маленькое фото пользователя bezorgazma
Санкт-Петербург → Другое

Потусить в баре

маленькое фото пользователя Nikoletta
Санкт-Петербург → Другое

Вечеринка 8 марта🥂

маленькое фото пользователя Zhenyaaaa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу провести эти выходные в хорошей компании

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.