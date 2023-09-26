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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksio

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О себе

Ищу единомышленников, любящих настольные игры. Есть полная коллекция Древний Ужас и Ужас Аркхэма. Кто хочет поиграть -пишите.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

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