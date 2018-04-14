Всем привет) Недавно переехала в Питер и еще не успела социализироваться и найти друзей по духу. В общем то за чем я сюда и пришла - друзья) Люблю по разному проводить время: - гулять; - сидеть в каких нибудь местах с вкусной едой; - посидеть дома и выпить чего нибудь крепкого, пообсуждать бывших и погадать на таро (это на тебе); Не важно как и где, главное чтобы нам вместе было хорошо :) Всегда смогу поддержать любую тему, если не осведомлена, то буду рада послушать и узнать что-нибудь новое. Слишком много о себе писать не хочется, тк все это лучше обсудить при личном общении, чтобы было интереснее)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.