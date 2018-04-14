Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksiam
О себе
Всем привет) Недавно переехала в Питер и еще не успела социализироваться и найти друзей по духу.
В общем то за чем я сюда и пришла - друзья)
Люблю по разному проводить время:
- гулять;
- сидеть в каких нибудь местах с вкусной едой;
- посидеть дома и выпить чего нибудь крепкого, пообсуждать бывших и погадать на таро (это на тебе);
Не важно как и где, главное чтобы нам вместе было хорошо :)
Всегда смогу поддержать любую тему, если не осведомлена, то буду рада послушать и узнать что-нибудь новое.
Слишком много о себе писать не хочется, тк все это лучше обсудить при личном общении, чтобы было интереснее)
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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