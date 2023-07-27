О себе

-очень люблю душевные беседы в барах, лофтах или вообще где угодно

-люблю путешествовать, поэтому ищу напарников потусить в том городе, в котором путешествую

-тусить в клубах , караоке, кальянные

-обсудить психологию, ИТ, мировую историю, искусство, философию, и прочее. Аага