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Санкт-Петербург
-очень люблю душевные беседы в барах, лофтах или вообще где угодно
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenya7sky
О себе
-очень люблю душевные беседы в барах, лофтах или вообще где угодно
-люблю путешествовать, поэтому ищу напарников потусить в том городе, в котором путешествую
-тусить в клубах , караоке, кальянные
-обсудить психологию, ИТ, мировую историю, искусство, философию, и прочее. Аага
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры💨 Кальян
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