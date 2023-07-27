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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenya7sky

фото пользователя Ksenya7sky

О себе

-очень люблю душевные беседы в барах, лофтах или вообще где угодно
-люблю путешествовать, поэтому ищу напарников потусить в том городе, в котором путешествую
-тусить в клубах , караоке, кальянные
-обсудить психологию, ИТ, мировую историю, искусство, философию, и прочее. Аага

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры💨 Кальян

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Душевно поболтать в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dima10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в спб, ищу крутые знакомства

Откликнулось 6 участников

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