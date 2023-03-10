Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kseniaa

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О себе

Люблю выставки, прогулки, клубы, творчество, за любой классный движ

инст- @redmussson
Учусь на психолога, работаю маркетологом💻 Девчонки, пишите 💕

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → путешествия

Слетать в путешествие

Москва → путешествия

Попутчицу в Бодрум 🤍

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя Nika17
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

маленькое фото пользователя JuliaK
Москва → Другое

посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

маленькое фото пользователя Caroline
Москва → Другое

Хочу погулять в парке горького

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Zhenechek
Москва → Другое

Ищу игроков на квест Resident evil 25.06 в 18:30 :)

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Сегодня днем сходить в парк

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