Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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Москва → Другое Сегодня днем сходить в парк

Москва → Другое Ищу игроков на квест Resident evil 25.06 в 18:30 :)

Москва → Другое посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.