Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kseniaa
О себе
Люблю выставки, прогулки, клубы, творчество, за любой классный движ
инст- @redmussson
Учусь на психолога, работаю маркетологом💻 Девчонки, пишите 💕
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)
Москва → Другое
Хочу погулять в парке горького
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Ищу игроков на квест Resident evil 25.06 в 18:30 :)
Москва → Другое
Сегодня днем сходить в парк
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