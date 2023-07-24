⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenia_Wex

фото пользователя Ksenia_Wex

О себе

Привет )
Я Ксюша )
Я общительная, люблю заводить новые знакомства ( девочки)
Пообщаться на всякие интересные темы, тема отношений, тема проблем, выслушаю помогу морально, иногда бывает скучно и не хватает общения(
Девчонки, сами понимаете😉❤️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика📚 Книги

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружку ) общаться, гулять, веселится ))

маленькое фото пользователя Anastasia0309
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу сегодня куда-нибудь сходить ! Девочки составьте компанию !) ✌️❤️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя fatum

Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Uliazaits

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищем девочек в чатик 💖

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу с кем будем посещать в Спб клубы,бары ,рестораны ))

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Bahtiyar
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Vivivi
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Tururu
маленькое фото пользователя Synth_Iris
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя HoneyCat
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Ewelmorn
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Yuliya_qaz
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя Ana.stasia
маленькое фото пользователя Svetik_s
маленькое фото пользователя YuliaTuk
маленькое фото пользователя businka_ti
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя hotoln

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам