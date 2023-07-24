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Санкт-Петербург
Привет )
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenia_Wex
О себе
Привет )
Я Ксюша )
Я общительная, люблю заводить новые знакомства ( девочки)
Пообщаться на всякие интересные темы, тема отношений, тема проблем, выслушаю помогу морально, иногда бывает скучно и не хватает общения(
Девчонки, сами понимаете😉❤️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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