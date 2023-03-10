Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenia_Spb

фото пользователя Ksenia_Spb
фото #2 пользователя Ksenia_Spb

О себе

Люблю джаз, стендап, выставки, театр, панорамные рестораны, прогулки по городу, крыши.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кремль, смотровая РАН, Останкино, бар city space

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Слетать в путешествие

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя Sofiache
Москва → Другое

Провести приятно вечер субботы за бокалом вина

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Давайте создадим группу для общения и новых знакомств )

маленькое фото пользователя Goofy
Москва → Другое

Прогулка по красивым местам.

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