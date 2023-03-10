Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenia_Spb
О себе
Люблю джаз, стендап, выставки, театр, панорамные рестораны, прогулки по городу, крыши.
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Москва → Другое
Слетать в путешествие
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
Провести приятно вечер субботы за бокалом вина
Москва → Другое
Давайте создадим группу для общения и новых знакомств )
Москва → Другое
Прогулка по красивым местам.
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